إيهاب أبو جزر يكشف عن تلقيه خبرا حزينا قبيل مواجهة السعودية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعرب مدرب منتخب فلسطين، إيهاب أبو جزر، عن رضاه تجاه الأداء الذي قدمه لاعبو "الفدائي" رغم الخسارة 1–2 أمام السعودية في ربع نهائي كأس العرب، كاشفًا أن خبرًا وصل إليه يوم المباراة أثّر بشكل كبير على حالته المعنوية.

وقال أبو جزر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي جرى مساء الخميس: "لعبنا في مجموعة قوية تضم منتخبات تأهلت لكأس العالم مثل تونس وقطر، واليوم واجهنا منتخبًا سعوديًا مميزًا يمتلك أسماء كبيرة. لعبنا بخطة تهدف للحد من خطورة سالم الدوسري ومنع وصول الكرات إليه، واللاعبون نفّذوا المطلوب منهم. صحيح أننا خسرنا، لكنني فخور بأداء لاعبي فلسطين".

ووجّه الشكر للجماهير الفلسطينية قائلاً: "المنتخب هو سفير فلسطين في كل بطولة، حاولنا أن نزرع الفرح في قلوب أهلنا الذين يعيشون الحرب. شاهدنا الالتفاف الشعبي حولنا وكنّا نأمل أن نسعدهم أكثر، ونعتذر لهم لأن حلمهم كان أكبر".

كما هنأ المنتخب السعودي وجماهيره قائلاً: "نبارك للسعودية وجماهيرها التأهل. كانت مباراة كبيرة تليق بالمنتخبين، وكما نحتفل بالفوز يجب أن نتقبل الخسارة".

وكشف أبو جزر أنه تلقى قبل المباراة خبرًا محزنًا أثّر في نفسيته، قائلًا: "وصلتنا فيديوهات من خيام النازحين في غزة بعد الحالة المطرية، وكانت لحظات مؤلمة. اليوم أيضًا تلقيت نبأ وفاة ابنة عمي بسبب البرد… كانت معنوياتنا صعبة للغاية".

استشهد 12 مواطنًا وأصيب آخرون، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في انهيار منزل ببئر النعجة في بيت لاهيا شمالي القطاع، وسقوط حائط كبير على خيام النازحين غرب مدينة غزة، فيما غرق مخيم كامل للنازحين في دير البلح، وسط القطاع.

ويوم أمس، أعلنت وزارة الصحة، وفاة الطفلة رهف أبو جزر بعد أن تسببت الأمطار والبرد في غرق خيام النازحين بمنطقة المواصي في خان يونس.

ومع اشتداد تأثير المنخفض منذ فجر الأربعاء، غرقت آلاف خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع، بعد هطول أمطار غزيرة، وسط توقعات باستمرار الحالة الجوية العاصفة إلى مساء الجمعة.

ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه مئات آلاف النازحين أوضاعًا كارثية نتيجة انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، في ظل القيود المشددة التي تفرضها "إسرائيل" على دخول المساعدات.

وتشير تقديرات الدفاع المدني إلى أن نحو 250 ألف أسرة تعيش داخل مخيمات نزوح في خيام مهترئة وسط برد وسيول ونقص حاد في المساعدات.