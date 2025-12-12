عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين أون لاين

12 ديسمبر 2025 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
مصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة يوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات والقيود التي تفرضها شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ومنعت قوات الاحتلال الوافدين من الدخول للمسجد الأقصى قبل التفتيش والتدقيق في هوياتهم، حيث أرجعت عدداً من الشبان ومنعتهم من الصلاة.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجز ثابتة ومؤقتة، ووضعت عراقيل أمام المصلين، مما زاد من صعوبة تحرك المواطنين داخل البلدة القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى وهبي مكية من باب المغاربة، واعتدت عليه بوحشية.

وانطلقت دعوات فلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك وإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

