سلسلة اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع الغربي

شن طيران الاحتلال، يوم الجمعة، سلسلة غارات على عدة مناطق جنوبي لبنان، والبقاع الغربي.

وأفاد مراسل الميادين في جنوب لبنان بأن الطائرات الحربية "الإسرائيلية" شنت سلسلة غارات على مناطق عديدة في الجنوب وبلدة في البقاع الغربي، سبقها تحليق مكثف وعلى علو منخفض للطائرات الحربية والمسيّرات.

واستهدف الاحتلال إقليم التفاح، إذ شن غارات على مرتفعات الريحان، وجبل الرفيع وأطراف سجد، في قضاء جزين، وأطراف عرمتى وجباع، قضاء النبطية، والمحمودية والجرمق قرب العيشية.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات استهدفت الوادي بين بلدتي حومين ورومين، بالإضافة إلى المنطقة الواقعة بين الزرارية وأنصار.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية منطقة تبنا ووادي بنعفول والمنطقة الواقعة بين تفاحتا والبيسارية، في قضاء صيدا.

كذلك، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على حمى بلدة زلايا في البقاع الغربي.

تأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات "الإسرائيلية" المستمرة لـ"إعلان وقف الأعمال العدائية" الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في آب/أغسطس عام 2006، وللسيادة اللبنانية والقانون الدولي.

