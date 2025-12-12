الاحتلال يعتقل زوجة أسير محرر في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، زوجة الأسير المحرر عاطف العواودة في بلدة دير سامت جنوب الخليل، صباح اليوم الجمعة.

وقالت مصادر إن صحفية، قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة دير سامت غرب الخليل، وداهمت منزل الأسير المحرر عاطف العواودة، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته قبل أن تعتقل زوجته، للضغط على الأسير المحرر عاطف العواودة بتسليم نفسه.

وتمارس قوات الاحتلال "الإسرائيلي" سياسة الضغط والابتزاز بحق المواطنين والناشطين بالضفة الغربية باعتقال أفراد من عائلاتهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم لها.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات