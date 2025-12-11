البيت الأبيض ينفي اتخاذ قرار نهائي بشأن قوة الاستقرار الدولية بغزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

نفى مسؤول بارز في البيت الأبيض، ما تردد بشأن اتخاذ الولايات المتحدة قرارًا نهائيًا حول تشكيل قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة أو بشأن مجلس السلام ولجنة التكنوقراط الفلسطينية.

وأوضح المسؤول، لـ "سكاي نيوز" أن أي قرار لم يُحسم بعد، وأن النقاشات ما تزال جارية حول التفاصيل التشغيلية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الخطة لا تتضمن نشر قوات أميركية داخل غزة.

وكان أكسيوس قد نقل عن مسؤولين في "إسرائيل" أن سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إدارة ترامب تفكر في قيادة القوة عبر تعيين لواء أميركي برتبة نجمتين، وهو ما أكد مسؤولان أميركيان أنه مطروح بالفعل.

وفي السياق، توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلان مطلع عام 2026 عن أسماء قادة الدول الذين سيشاركون في مجلس السلام الخاص بغزة، مشيرًا إلى وجود رغبة واسعة من "ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء" للانضمام إليه. وفق تعبيره.

إلى ذلك، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير استُبعد من قائمة المرشحين للانضمام إلى مجلس إدارة غزة، بعد اعتراض عدة دول عربية وإسلامية على مشاركته، بسبب دعمه غزو العراق عام 2003 وخشيتها من تهميش الفلسطينيين ضمن البنية المقترحة للمجلس.