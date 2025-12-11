الدفاع المدني: سجَّلنا غرقًا كاملًا لعدة مخيمات في قطاع غزة

سجَّل الدفاع المدني بغزة، يوم الخميس، غرقًا كاملاً لعدة مخيمات نازحين في مناطق مختلفة بالقطاع، جراء المنخفض الجوي.

وقال الدفاع المدني في تصريح صحفي، "سجلنا غرق مخيمات بأكملها في منطقة المواصي بخان يونس، ومنطقة "البصة والبركة"في دير البلح ومنطقة "السوق المركزي" في النصيرات وفي منطقتي "اليرموك والميناء" في مدينة غزة".

وتلقَّى الدفاع المدني منذ بدء المنخفض الجوي أكثر من 2500 إشارة استغاثة من مواطنين تضررت خيامهم ومراكز إيوائهم في جميع محافظات قطاع غزة.

وأوضح، أنَّ لأمطار الغزيرة تسببت بضرر كبير في عشرات خيام النازحين، محذرًا من انهيار المباني الآيلة للسقوط ما يشكل خطرا حقيقيا على حياة السكان.

وأضاف "القطاع أمام تحديات قاهرة والعائلات تنزح من منطقة إلى أخرى بسبب المنخفض الجوي".

وطالب الدفاع المدني المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإدخال المنازل المؤقتة إلى القطاع.

وتعيش آلاف العائلات في خيام متهالكة لا توفر الحد الأدنى من الحماية من البرد أو الأمطار، ما يفاقم المخاطر الصحية على الأطفال خصوصًا وسط نقص وسائل التدفئة وتدهور الظروف الإنسانية في مخيمات النزوح.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لذا يكون الجو باردًا وماطرا وعاصفا، وتسقط الأمطار على كافة المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا تصل سرعة بعض الهبات حوالي 50 كم/ساعة والبحر مائج.

المصدر / فلسطين أون لاين