خروقات مستمرة.. 3 شهداء برصاص الاحتلال وقصفٌ مدفعي متواصل على قطاع غزَّة

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يومه الـ62 على وقع أزمة إنسانية متواصلة في القطاع الذي تعرض أخيرا لمنخفض جوي فاقم مأساة النازحين الذين يعيشون في خيام مهترئة، فيما واصلت آليات الاحتلال قصفها على عدة مناطق في القطاع.

وأعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد شخصين بنيران الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق انتشاره في مواصي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت طواقم الإسعاف والطوارئ بارتقاء شهيدة وإصابة آخرين نتيجة قصف مدفعي نفذته القوات "الإسرائيلية"، خارج مناطق سيطرتها في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد كرم نصار نايف زنون (17 عامًا) وجهاد محمد شقفة (16 عامًا)، بنيران قوات الاحتلال قرب دوار العلم في مواصي رفح جنوبي القطاع.

ومن جهته، قال الدفاع المدني في رفح، إن طواقمه أخلت 14 خيمة غمرتها مياه الأمطار في مناطق متفرقة من مواصي خان يونس، ونقلت النازحين إلى أماكن أخرى.

كما سحبت الطواقم مركبتين عالقتين في الطرق الرملية والطينية، رغم صعوبة الوصول وضعف الإمكانات المتوافرة.

وحذّر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة من تفاقم الكارثة الإنسانية في مخيمات النزوح، مؤكداً أن مليوناً ونصف المليون نازح يعيشون أوضاعاً قاسية.

وقال الثوابتة، في تصريحات تابعتها "فلسطين أون لاين"، إن مئات آلاف العائلات باتت تقيم في خيام مهترئة تضررت بفعل حرب الإبادة والظروف المناخية المتلاحقة.

وأوضح أن القطاع يحتاج بشكل عاجل إلى 300 ألف خيمة جديدة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات النازحين، بينما لم يدخل إلا نحو 20 ألف خيمة فقط، أي ما يعادل 7% من الاحتياج الفعلي.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 379، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 992، بينما بلغ إجمالي الانتشال 627 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,369 شهيدًا 171,069 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين