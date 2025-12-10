"5 دقائق تبعدون عن "العصفور الأبيض" وفشلتم في إعادة هدار؟! صفعةٌ استخباراتية في وجه الاحتلال

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن جيش الاحتلال أجرى يوم الاثنين، جولةً صحفيةً في النفق الذي أخرجت منه "حماس" جثة الجندي "الإسرائيلي" هدار غولدن الذي أسر خلال حرب عام 2014.

وأوضحت "هآرتس"، في التفاصيل، أن الجيش كان يريد أن يستعرض إنجازاته وبطولاته، لكن أتت رياح الصحفيين بلا لم يشتهي قادة الاحتلال!

وأشارت إلى أنَّ النفق يبعد حوالي خمس دقائق فقط عن الحدود، وحوالي كيلومترين عن مكان اختطاف هدار، ولم يعلم الجيش منذ 2014 هذه المعلومات رغم العمل الاستخباري اللحظي للعثور عليه.

ونقلت "هآرتس" عن المقدم (ه) من وحدة "ياهالام" الذي قاد محاولة للعثور على الملازم هدار منذ مايو من العام الماضي: "بدأت عملية 'العصفور الأبيض' (لقب النفق الذي انتُشلت منه جثته)، لاستعادته قبل نحو عام ونصف".

وأضاف "، "حاولنا تحديد موقع هدار داخل شبكة أنفاق واسعة يبلغ طولها حوالي 10 كيلومترات، استخدمها كبار مسؤولي حماس وقادة لواء رفح".

وخلال حديث المقدم، قاطعه العديد من الصحفيين بأسئلة منها: على الرغم من جهود الجيش، تم العثور على هدار بعد أكثر من عقد من الزمان، وليس في عملية عسكرية!

وسأل أحد الصحفيين أيضاً: - من أين اختُطف هدار بالنسبة لموقعنا؟، وآخر سأل: كان هدار في هذا النفق طوال هذه السنوات؟، وقاطعه ثالث بالسؤال: هل الفتحة التي أُدخلت فيه وقت الاختطاف جزء من نفس شبكة الأنفاق التي تعرضونها علينا اليوم؟!

وذكرت "هآرتس" أن المقدم حاول تركيز الإحاطة على الإنجاز العسكري، وتحدث عن صعوبات تحديد موقع النفق ومحاربة المسلحين بداخله.

وأضافت الصحيفة العبرية "اليوم، يدرك الجيش أن قائد لواء رفح كان يسكن بالقرب من النفق، بل ويعتبره أهم بنية تحتية كان مسؤولاً عنها".

وحاول أحد الصحفيين تحدي "القادة" وقال: لكن في النهاية، ومع كل التقدير، لم يتمكن الجيش من العثور على رفات هدار، وكانت حماس هي من أخرجته".

وعلق مراسل آخر: "في النهاية، هذه عملية استمرت قرابة عام ونصف، استُثمرت فيها أفضل القوات والموارد والجهود، ولم تتمكنوا من العثور عليه"، ليجيبه المقدم: "للأسف، لم نكن نحن من أعدنا هدار، بل حماس.

وسأل أحد الصحفيين: "هل يمكننا القول إنه رغم محاولات الجيش، فشلت عملية العصفور الأبيض؟.. لم تعثروا عليه، ولم يكن بإمكانكم تحديد مكانه بالطريقة التي كان مختبئًا بها، فلماذا لا تقولون: لقد حاولنا، وبذلنا قصارى جهدنا، لكننا لم نتمكن من العثور على غولدن؟"

رد القائد على ذلك قائلاً: "إذا صدر في نهاية اليوم مقال بعنوان "فشل الجيش الإسرائيلي"، فإن هذا في رأيي عمل غير صهيوني من جانبكم".

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت كتائب القسَّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن استخراج جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن من أحد أنفاق مدينة رفح، بعد أكثر من 11 عاما من أسره في حرب عام 2014.

ويحمل غولدن رمزية عسكرية وسياسية كبيرة "لإسرائيل"، إذ فشل الجيش والاستخبارات في استعادته طوال عقد كامل. كما أن له صلة قرابة بوزير الحرب الأسبق موشيه يعالون، مما أضفى بعدا سياسيا على قضيته.

المصدر / فلسطين أون لاين