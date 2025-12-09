انخفاض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط الخام، في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائر بلغت 2% في الجلسة السابقة، تزامنًا مع مراقبة سوق النفط لمحادثات السلام التي من الممكن أن تُفضي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والقرار الوشيك بشأن أسعار الفائدة الأميركية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات، أو 0.1%، إلى 62.41 دولار للبرميل. بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.75 دولار، بانخفاض 13 سنتاً، أو 0.2%.

وانخفض كلا العقدين بأكثر من دولار أمس الاثنين بعد أن استأنف العراق الإنتاج في حقل غرب القرنة 2 النفطي التابع لشركة لوك أويل، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم.

وتترقب السوق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره غدا الأربعاء، إذ تقدر الأسواق احتمالاً نسبته 87% لخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

