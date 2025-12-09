فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نادي الأسير: الاحتلال يُصعِّد عمليات الاعتقال في الضفة والقدس

لماذا تدعم ألمانيا "إسرائيل"؟

بعد 60 يوماً من وقف إطلاق النار.. الاحتلال ارتكب 738 خرقاً للاتِّفاق في غزَّة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

شقيق الشَّيطان خارج لائحة الانضمام لمجلس "إدارة غزة".. كيف سقَط توني من قائمة المُرشّحين؟

انخفاض أسعار النفط

"خروقات لاتفاق وقف إطلاق النّار".. الاحتلال يواصل القصفَ الجويّ والمدفعيّ على غزَّة

غارات جوية وتسلُّل قوَّة وتفجير منزل.. الاحتلال يشنُّ عدوانًا على عدة مناطق جنوبي لبنان

مستوطنون يُهاجمون ممتلكات الفلسطينيين بمسافر يطا

انخفاض أسعار النفط

09 ديسمبر 2025 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

انخفضت أسعار النفط الخام، في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائر بلغت 2% في الجلسة السابقة، تزامنًا مع مراقبة سوق النفط لمحادثات السلام التي من الممكن أن تُفضي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والقرار الوشيك بشأن أسعار الفائدة الأميركية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات، أو 0.1%، إلى 62.41 دولار للبرميل. بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.75 دولار، بانخفاض 13 سنتاً، أو 0.2%.

وانخفض كلا العقدين بأكثر من دولار أمس الاثنين بعد أن استأنف العراق الإنتاج في حقل غرب القرنة 2 النفطي التابع لشركة لوك أويل، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم.

وتترقب السوق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره غدا الأربعاء، إذ تقدر الأسواق احتمالاً نسبته 87% لخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

المصدر / وكالات
#أسعار النفط #الدولار اليوم #الذهب اليوم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة