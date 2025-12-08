تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقاطع مصورة لاحتفالات لاعبي منتخب فلسطين بتأهلهم لربع نهائي كأس العرب عقب مباراتهم مع سوريا، حيث ظهر اللاعبون وهم يرددون أناشيد وأهازيج للمقاومة وعلى رأسها القادة محمد الضيف ويحيى السنوار.

احنا رجال الضيف رجاله .



احتفال لاعب المنتخب الفلسطيني حامد حمدان بتأهل منتخب فلسطين لثمن النهائي . pic.twitter.com/NQdbAEoL24 — Meshhek (@mechhik) December 7, 2025

وحقق المنتخب الوطني لكرة القدم إنجازا غير مسبوق بتأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 متصدرا للمجموعة الأولى بعد تعادله السلبي مساء أمس الأحد، مع شقيقه السوري في الجولة الثالثة من مباريات الدور الأول.

وسيطر التعادل السلبي على المواجهة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة أمام نحو 40. ألف متفرج. ورفع الفدائي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة بعدما فاز في الجولة الأولى على شقيقه القطري وتعادل في الثانية مع شقيقه التونسي.

وانتهت المباراة الثانية في نفس المجموعة والتي أقيمت في نفس التوقيت بين قطر وتونس، بفوز الثاني بثلاثية دون رد، وقد ودعا البطولة مبكرا بعدما حلا في المركزين الثالث والرابع، بينما تأهل المنتخب السوري محتلا وصافة المجموعة.

وشهدت معظم المدن الفلسطينية احتفالات كبيرة، بما في ذلك وسط خيام النزوح في غزة، ابتهاجا بتأهل الفدائي للدور ربع النهائي للمرة الأولى بعد 5 مشاركات.

“ وعد السنوار .،، لتعودي الدار “

من احتفالات المنتخب الفلسطيني بالتأهل في كأس العرب . pic.twitter.com/bnildOCvPL — Meshhek (@mechhik) December 7, 2025

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات