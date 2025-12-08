"إعلام الأسرى" يكشف: الاحتلال اعتقل المسعف مخلص خفاجة أثناء أدائه واجبه الإنساني

كشف مكتب إعلام الأسرى، يوم الاثنين، تفاصيل جديدة حول اعتقال الاحتلال "الإسرائيلي" المسعف مخلص خفاجة خلال قيادته سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الاحتلال "الإسرائيلي" أبلغ عائلة المسعف مخلص محمد خفاجة، بأنه معتقل لديها بعد فقدانه قبل عدة أسابيع على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة أثناء تأدية واجبه الإنساني خلال قيادته سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية.

وفي 19 نوفمبر الماضي، أعلنت عائلة "خفاجة" في قطاع غزة عن فقدان الاتصال بابنها المسعف "مخلص محمد حمد خفاجة"، أحد كوادر وزارة الصحة الفلسطينية، عقب مغادرته مستشفى شهداء الأقصى أثناء تأديته واجبه الإنساني والمهني في إسعاف أبناء شعبه.

الأب خفاجة يصرخ بحثًا عن مصير ابنه المفقود "مخلص" سائق الإسعاف

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تعرضت طواقم الإسعاف والدفاع المدني والأطقم الطبية لسلسلة طويلة من الهجمات المباشرة. استُهدفت سيارات الإسعاف والمستشفيات والمراكز الصحية، وسقط العشرات من العاملين فيها بين شهيد وجريح، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية التي تكفل لهم الحماية.





