الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات واسعة منذ ساعات فجر يوم الاثنين، طالت محافظات الخليل ونابلس وطولكرم والقدس وجنين وبيت لحم، ورافقها انتشار عسكري وعمليات تفتيش واسعة للمنازل.

في الخليل، اعتقلت القوات الشاب طارق هشام عمرو عقب مداهمة منزله في حي واد الهرية. كما نصبت حواجز عسكرية على مداخل المحافظة وبلدات بيت أمر وسعير وحلحول، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين.

وفي نابلس، اعتقلت القوات الشابين محمود أبو زيتون من مخيم بلاطة، ومجدي خليفة من مخيم العين، بعد اقتحام عدد من الأحياء والمنازل.

وامتدت الاعتقالات إلى بلدة قطنة شمال غرب القدس، حيث جرى اعتقال الأسيرين المحررين سليم شماسنة وأشرف شماسنة عقب مداهمة منزليهما.

وفي طولكرم ومحيطها، اعتقلت القوات عنان ضميرة من بلدة عتيل بعد تكسير محتويات منزله، كما اعتقلت مجموعة من المواطنين من البلدة ذاتها، وهم: ساهر العجمي، قتيبة العجمي، علاء أبو خليل، أمجد العدنان، عمر ماهر دقة، وسامر فيصل أبو خليل. كما جرى اعتقال عروة نضير نصار من بلدة علار، وثائر فاروق خلف من دير استيا.

وفي جنين، اعتُقلت الأسيرة المحررة لبنى مازن عز الدين من بلدة عرابة، بعد مداهمة منزلها.

أما في قلقيلية، فقد اعتقلت القوات الشاب محمد حسين من بلدة عزون شرق المحافظة.

وفي بيت لحم، طالت الاعتقالات الشابين يوسف إسماعيل محمد رشايدة وعواد عبد ياسين رشايدة من قرية الرشايدة، إضافة إلى عبدالله باسل الوحش من بلدة زعترة شرق المحافظة، واعتقلت الأسير المحرر إبراهيم سليم الزير ومحمد الزير خلال اقتحام منطقة دار الزير ببيت لحم.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى