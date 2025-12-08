فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أزمة الفكّة".. أداة إسرائيلية لخنق غزة اقتصاديًا

إطلاق حملة للمطالبة بإعادة جثمان الطبيب عدنان البرش

آمنة الندر.. ملجأ آمن أفقدها يدها اليمنى

منع إدخال مساعدات الأونروا إلى غزة.. تعمّد إسرائيلي لضرب رمز اللجوء الفلسطيني

الاحتلال يقتحم مقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس

خروقاتٌ متواصلة.. الاحتلال يشنُّ قصفًا جويًّا ومدفعيًا على قطاع غزة

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل شمال القدس

طقس فلسطين الاثنين 8 ديسمبر

أسعار صرف العملات في فلسطين الاثنين 8 ديسمبر

الفدائي" يصنع التاريخ ببلوغ ربع نهائي كأس العرب برفقة شقيقه السوري

طقس فلسطين الاثنين 8 ديسمبر

08 ديسمبر 2025 . الساعة 07:19 بتوقيت القدس
...
ظروف صعبة يعيشها النازحون داخل الخيام المهترئة مع تساقط الأمطار في غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الاثنين، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً نسبيا الى بارد ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من البلاد.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم و باردًا  خاصة فوق المناطق الجبلية ،و تكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة على بعض المناطق  ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الثلاثاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبيا الى بارد ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة،وتكون فرصة مهيأة لسقوط  أمطار متفرقة  على بعض المناطق،  والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة