طقس فلسطين الاثنين 8 ديسمبر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الاثنين، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً نسبيا الى بارد ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من البلاد.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم و باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية ،و تكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الثلاثاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبيا الى بارد ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة،وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

