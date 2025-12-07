استشهاد طفلة بنيران الاحتلال في مواصي مدينة رفح

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مصادر طبية في غزة اليوم الأحد، استشهاد طفلة بنيران جيش الاحتلال في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، استشهاد الطفلة عهد طارق البيوك بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق تمركزه في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة.





وكانت مصادر محلية فلسطينية، قد أفادت بتنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ شرق مدينة غزة، خلف "الخط الأصفر". منوهة إلى أن دوي انفجارات ضخمة سمع في مناطق عدة بالقطاع جراء عمليات التفجير الأخيرة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات داخل مناطق انتشار جيش الاحتلال شرقي مدن غزة وخان يونس ورفح.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 70,360 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 شهداء جدد، و17 إصابة.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 373 شهيدا، و970 مصابا، وجرى انتشال 624 جثمانا.