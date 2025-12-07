تكنولوجيا عسكرية إسرائيلية "مُختبَرة في غزة" تستقطب دولاً أوروبية وآسيوية

توافد مسؤولون من دول أوروبية وآسيوية، بينها ألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة، إلى مؤتمر عسكري نظمته وزارة جيش الاحتلال هذا الأسبوع، عُرضت فيه تكنولوجيا قتالية استخدمها جيش الاحتلال في عدوانه على غزة ولبنان وإيران.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، يأتي هذا الاهتمام الأوروبي في ظل سباق إعادة التسلح في القارة لمواجهة روسيا، رغم تحفظات لدى بعض الدول المشاركة بشأن إدارة "إسرائيل" لحرب الإبادة في غزة.

وعرضت شركات إسرائيلية خلال المؤتمر مقاطع مصوّرة لهجمات بطائرات مسيّرة في قطاع غزة، بينها تسجيل يظهر طائرتين تضربان مبنى داخل القطاع. وقال ران غوزالي، الرئيس التنفيذي لشركة "يو فيجن إير" UVision Air، إن ما عُرض هو "بعض المقاطع التي سُمح بمشاركتها".

وحضر الفعالية ممثلون عن الحكومة الأميركية، ومديرون تنفيذيون من القطاع الخاص، ومستثمرون أجانب. وشارك وفد رسمي من الهند، كما أرسلت أوزبكستان وسنغافورة وكندا مسؤولين.

وقال المنظمون إن النرويج أوفدت دبلوماسياً رغم سحبها استثمارات من شركة "كاتربيلر" بسبب دور جرافاتها في غزة، بينما امتنعت سفارتها في إسرائيل عن التعليق.

واستضاف "مؤتمر التكنولوجيا الدفاعية" عسكريين وخبراء من قطاع الأعمال، وقال منظموه إن عدد الحضور تجاوز العام الماضي، معتبرين ذلك "دليلاً على استمرار جاذبية التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية رغم العزلة الدبلوماسية" الناتجة عن حرب غزة، في ظل مذكرات توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، وكلاهما شارك في المؤتمر.

وتواجه أوروبا مخاوف من تراجع الاعتماد على الولايات المتحدة داخل "الناتو"، وزادت الضغوط عليها لتعزيز قدراتها الذاتية.

وتعمّق هذا القلق بعد انتقادات وجهها نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، واتهم فيها حكومات أوروبية بـ"الرقابة وعزل الأحزاب الشعبوية".

ومع تزايد تحليق مسيّرات روسية فوق دول في الناتو، قال مشاركون إن بعض الحكومات تشعر بأن "الوقت ينفد".

ورغم فرض دول أوروبية قيوداً على صادرات السلاح لـ"إسرائيل"، فإن مشاركتها في المؤتمر تعكس تناقضاً. ففي سبتمبر/أيلول الماضي منعت لندن وفداً من وزارة جيش الاحتلال من حضور معرض أسلحة، بينما قالت الحكومة البريطانية إن حضور دبلوماسييها المؤتمر "الإسرائيلي" يأتي في إطار التواصل الروتيني.

وفي ألمانيا، أُوقفت شحنات معدات عسكرية قد تُستخدم في غزة خلال عدوان الصيف الماضي، قبل أن يُرفع الحظر بعد بدء وقف إطلاق النار. ومع ذلك، أرسلت برلين أحد أكبر وفودها إلى المؤتمر، وارتدى المشاركون شارات تجمع العلمين الألماني و"الإسرائيلي".

كما أعلنت ألمانيا هذا الأسبوع جاهزية منظومة "آرو 3" التي اشترتها من "إسرائيل" بقيمة 4 مليارات دولار، في أكبر صفقة سلاح بتاريخ إسرائيل.

وسجلت صادرات السلاح "الإسرائيلية" رقماً قياسياً بلغ 14.8 مليار دولار في 2024 بعد عدوان غزة، وفق بيانات وزارة الأمن، وكانت أوروبا أكبر مشترٍ بنسبة 54% مقارنة بـ35% العام السابق.

وقالت وول ستريت جورنال إن وقف إطلاق النار وارتفاع الإنفاق الدفاعي الأوروبي جعلا دولاً كثيرة أكثر استعداداً للانخراط علناً في صفقات السلاح مع إسرائيل.

وأُقيمت فعالية جانبية لربط الشركات "الإسرائيلية" الناشئة بمستثمرين أوروبيين، بينهم وفود ألمانية ونمساوية، مع تقديم إرشادات لتجاوز البيروقراطية الأوروبية. غير أن تسويق التجارب القتالية أثار انتقادات واسعة سابقاً، كما حدث عندما استخدمت شركة "رافائيل" مقطعاً يُظهر ذخيرة "سبايك فايرفلاي" تقتل فلسطينياً في غزة، قبل أن تسحبه بعد موجة غضب.

ورغم ذلك، بدت شركات التكنولوجيا العسكرية "الإسرائيلية" حريصة هذا الأسبوع على تقديم منتجاتها بوصفها "مختبَرة في المعركة"، في رسالة تستهدف أسواقاً أوروبية تخوض سباقاً متسارعاً للتسلح.

