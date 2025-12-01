الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال، فجر يوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة تركزت في بيت لحم، نابلس، جنين، رام الله، وطوباس، تخلّلها اقتحام منازل واحتجاز عشرات الشبان والتحقيق معهم ميدانيًا، خصوصًا في بلدتي بيت فجار والعبيدية جنوب بيت لحم حيث جرى احتجاز أكثر من 40 شابًا قبل الإفراج عنهم لاحقًا.

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات شابين من بلدة بيت فجار، فيما واصلت اقتحاماتها في العبيدية. أما نابلس فشهدت اعتقال أب وابنه من زواتا، إضافة إلى مواطن من شارع القدس شرق المدينة. وفي جنين، طالت الاعتقالات خمسة شبان من المخيم. كما اعتُقل فتى من طوباس على حاجز الحمرا، إلى جانب حملة اعتقالات موسعة في قريتي رنتيس واللبن الغربي شمال رام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة سعير شمال شرق الخليل واحتجزت عشرات المواطنين خلال اقتحامها بلدة السموع جنوبا.

كما داهمت عدة منازل وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابا في بلدة السموع، واحتجزت عشرات المواطنين داخل منزل في حي صفي بالبلدة وهم مقيدي الأيدي إلى الخلف، من عدة عائلات وحققت معهم ميدانيا لعدة ساعات تقريبا قبل إطلاق سراحهم.

على صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى