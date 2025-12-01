داهمت قوات الاحتلال، فجر يوم الاثنين، منازل فلسطينية عدة وحولتها لثكنات عسكرية خلال اقتحامها بلدة عقابا بمدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

وأعادت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحام مناطق واسعة من مدينة طوباس وبلدة عقابا، وأعلنت فرض منع التجول حتى اشعار آخر وذلك بعد يوم واحد من انسحابها من المحافظة بعد عدوان استمر اربعة ايام متتالية خلفت خلاله خرابًا واسعًا في الممتلكات العامة والخاصة ومئات الإصابات والاعتقالات والمداهمات لمنازل المواطنين .

وانتشرت قوات الاحتلال في ارجاء المدينة وبلدة عقابا وأعادت اقتحام منازل واتخاذها ثكنات عسكرية فيما بدات الجرافات العسكرية بإغلاق الطرق وتقطيع أوصال المحافظة.

وقالت محافظة طوباس: "تم الإعلان عن تعطيل العملية التعليمية بالمحافظة وتعطيل دوام المؤسسات كافة بعد فرض منع التجول وعودة العدوان على المحافظة".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تتمركز فوق البنايات وتشن حملة اعتقالات وتغلق الشوارع بالسواتر الترابية حجم الخسائر الناجمة عن الأضرار التي ألحقها الاحتلال في المحافظة كبير جدا.

وأضح محافظ طوباس في تصريحات صحفية، إلى أن جرافات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيسي ومختلف الأحياء بالسواتر الترابية، مؤكدًا أن ما يجري هو إعادة انتشار لقوات الاحتلال في المحافظة باعتبارها البوابة الشرقية للضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين