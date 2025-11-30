حماس تنفي تصريحات تتعلق بالتصعيد وملء الفراغات القيادية

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صحة ما نشرته صحيفة "العربي الجديد" نقلاً عن "مصدر قيادي في الحركة" بشأن قضايا تتعلق بالتصعيد وملء الفراغات القيادية، مؤكدة أن المعلومات الواردة في التقرير لا أساس لها من الصحّة.

وأعربت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأحد، عن أسفها لنشر مثل هذه الأخبار دون الرجوع إليها للتأكد من دقتها، محذّرة من أن تداول معلومات غير موثوقة قد يعرّض قيادات الشعب الفلسطيني لخطر الاستهداف.

وكانت صحيفة العربي الجديد قد نشرت، مساء أمس، تقريراً نقلاً عن ما قالت إنه "مصدر قيادي في حركة حماس"، يفيد بأن الحركة استكملت ملء الفراغات القيادية التي خلّفتها عمليات الاغتيال خلال الحرب، في المستويات العسكرية والسياسية والإدارية على حدّ سواء.

ووفق التقرير، شملت عملية إعادة الهيكلة الجناح العسكري "كتائب القسام"، والمكتب السياسي، ومجلس الشورى، إضافة إلى المواقع الإدارية المسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة.

كما ذكر المصدر أن الحركة شكّلت لجنة فنية تُعنى بالتحضير لنقل إدارة القطاع إلى "لجنة تكنوقراط"، موضحاً أنّ أسماء المرشحين لرئاسة اللجنة وعضويتها باتت جاهزة وفق ما وصفه بـ"الجدول التنظيمي" المعدّ مسبقاً.

وأشار التقرير إلى أن هذه اللجنة كان يُفترض أن تشكّل النواة لإدارة مدنية للقطاع خلال المرحلة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين