خلفت 166 إصابة.. قوات الاحتلال تنسحب من طوباس

29 نوفمبر 2025 . الساعة 18:50 بتوقيت القدس
انسحاب قوات الاحتلال جاء بعد أيام من الاقتحامات والمواجهات العنيفة

انسحبت قوات الاحتلال من مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، يوم السبت، عقب عملية عسكرية استمرت أربعة أيام متواصلة، خلّفت إصابات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن الانسحاب جاء بعد أيام من الاقتحامات والمواجهات العنيفة، التي استخدم خلالها جيش الاحتلال القوة المفرطة ضد الطواقم الطبية والسكان.

وقبل انسحاب القوات، أصيب طاقم إسعاف فلسطيني عقب إطلاق جيش الاحتلال قنبلة غاز مباشرة باتجاه مركبة الإسعاف في مدينة طوباس، وفق ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضحت الجمعية في بيان مقتضب أن أفراد الطاقم نُقلوا إلى المستشفى بعد تعرضهم للاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأكدت الطواقم الطبية أنها تعاملت، خلال الأيام الأربعة للعملية العسكرية، مع أكثر من 166 إصابة نتجت عن اعتداءات جنود الاحتلال بالضرب والتنكيل، مشيرة إلى أن نحو 60 إصابة منها نُقلت إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي موازاة ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال احتجزت نحو 200 مواطن خلال العملية، قبل أن تفرج عن معظمهم لاحقًا.

كما أفاد مصادر إعلامية، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 12 فلسطينيًا قرب القدس المحتلة خلال ساعات الليلة الماضية، في إطار حملة اعتقالات متواصلة تشهدها عدة مناطق في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة.

