"خروقاتٌ إسرائيلية متوصلة".. شهيدان في خان يونس وقصفٌ جويٌّ ومدفعي شرقي غزَّة وجباليا

في اليوم الـ50 من بدء وقف إطلاق في غزة، أغار طيران الاحتلال "الإسرائيلي" على حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، واستهدفت مدفعيته شرقي جباليا، شمال قطاع غزة.

أعلن مجمع ناصر الطبي، استشهاد طفلين بنيران الاحتلال في بلدة بني سهيلا داخل الخط الأصفر شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها ليلا على المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات وراء الخط الأصفر في حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما أطلق الطيران المروحي "الإسرائيلي" نيران رشاشاته على بلدتي بني سهيلا والقرارة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال غارة على حيّ الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وبالتزامن مع هذه التطورات، وثّق مركز غزة لحقوق الإنسان ارتكاب الاحتلال 535 خرقا، أسفرت عن استشهاد 350 فلسطينيا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المركز في بيان له، إن الانتهاكات شملت القصف الجوي والمدفعي والتوغلات البرية واستهداف المدنيين، إلى جانب تقييد إدخال المساعدات الإنسانية ومنع الحركة والسفر، مما أدى إلى استشهاد 198 شخصًا من الفئات الأكثر ضعفا، بينهم 130 طفلا و54 امرأة و14 مسنا.

وأفاد بأن عدد المصابين بلغ 889 جريحا، تشكل الإصابات في صفوف الأطفال والنساء والمسنين نسبة 60.6% منها، مؤكدًا أن الاحتلال لم يلتزم بخريطة الانسحاب المتفق عليها، وداعيًا إلى ضرورة فرض رقابة دولية حقيقية على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وضمان الحقوق الأساسية لسكان القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين