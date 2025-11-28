الأمم المتحدة تندد بإعدام قوات الاحتلال شابين فلسطينيين بجنين

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن فزعه الشديد إزاء إعدام الاحتلال شابين فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن الحادثة "ترتقي إلى مستوى الإعدام دون محاكمة".

وقال المتحدث باسم المكتب، جيريمي لورانس، خلال إفادة صحفية في جنيف، إن الأمم المتحدة "هالها القتل الصارخ الذي ارتكبته الشرطة الإسرائيلية أمس بحق رجلين فلسطينيين في جنين، في عملية إعدام أخرى على ما يبدو خارج نطاق القانون".

وثّقت مشاهد مصورة لحظات إعدام الشابين برصاص وحدات خاصة إسرائيلية عقب محاصرة منازل في منطقة جبل أبو ظهير بمحيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وتعقيباً على الحادثة، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن إقدام قوات الاحتلال على إعدام شابين فلسطينيين أعزلين في جنين بدمٍ بارد، رغم خروجهما من المنزل دون أن يُشكّلا أي تهديد، يكشف مجدداً العقلية الإجرامية التي تحكم سلوك الاحتلال، واستباحته الكاملة للدم الفلسطيني خارج كل القوانين والأعراف الإنسانية.

ونعت الحركة، في بيان صحافي، مساء الخميس، شهيدي جنين وكافة شهداء الشعب، مؤكدة أن هذه الجريمة ليست حدثًا معزولًا، بل حلقة جديدة في مسار إبادة وتصفية ممنهجة يتبناها الاحتلال تستهدف أبناء شعبنا في الضفة الغربية في محاولة بائسة لتنفيذ مخطط الضم والتهجير.

وقالت حماس، إن الحملة العسكرية الوحشية التي تستهدف محافظات الضفة الغربية ولاسيما شمالها، تبرهن أن خيار المقاومة هو الرد الطبيعي والمشروع على جرائم الاحتلال وعدوانه المتصاعد.

ورغم إعلان الجيش والشرطة الإسرائيليين فتح تحقيق في الواقعة، لم يذكر البيان الرسمي أي مبرر لإطلاق النار، في وقت تشير فيه المنظمات الحقوقية إلى أن التحقيقات الإسرائيلية نادراً ما تُفضي إلى محاسبة المسؤوليــن، بينما يحظى الجنود عادة بحصانة فعلية من الملاحقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، حيث وثقت منظمات دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، عمليات تهجير قسري واسعة استهدفت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، إلى جانب تدمير مئات المنازل واعتقال الآلاف وتعاظم عنف المستوطنين.

وبحسب بيانات أممية، نفذ مستوطنون إسرائيليون 264 اعتداءً ضد الفلسطينيين في أكتوبر الماضي وحده، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ بدء التوثيق عام 2006، فيما تُواصل القوات الإسرائيلية هدم المنازل وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.