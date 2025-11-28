فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"خروقاتٌ متواصلة".. شهيد بنيران الاحتلال وقصفٌ جويٌّ ومدفعي شرقي غزة وخان يونس

أبطال رفح... رجال الأنفاق الَّذين رفضوا الاستسلام وصنعوا ملحمة الصُّمود

فاو: سوء التَّغذية بين النِّساء والأطفال يصل لمستويات خطيرة في غزَّة

مفكر سياسي أمريكي: تصرفات ترامب السياسية إجرامية مرتبطة باضطراب شخصيته

بعد عام من اتفاق وقف إطلاق النَّار.. الصحة اللبنانية تعلن حصيلة الاعتداءات "الإسرائيلية"

60 ألفًا يؤدُّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

"الأونروا": أوامر هدم "إسرائيلية" جديدة في مخيم جنين تزيد مأساة 32 ألف فلسطيني

"حماس": عدوان الاحتلال على بلدة بيت جن انتهاكٌ للسيادة السورية واستمرار لسياسة الانفلات

على ضفاف غزة: حين تعود النخوة من غابر الأزمان

الإعلام العبري يكشف: حالات فرار وإصابات في صفوف جنود الاحتلال بعد اشتباكات جنوبي سوريا

60 ألفًا يؤدُّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

28 نوفمبر 2025 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
...
عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على الوصول إلى الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن نحو 60 ألف مصل أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انتشرت بين المصلين أثناء خطبة الجمعة، وعند أبواب الحديد، والمجلس، والعامود، وشددت الخناق عند أبواب الأقصى، وأوقفت شبانا وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الوصول للمسجد للصلاة فيه.

المصدر / وكالات
#صلاة الجمعة #الصلاة في المسجد الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة