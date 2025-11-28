60 ألفًا يؤدُّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على الوصول إلى الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن نحو 60 ألف مصل أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انتشرت بين المصلين أثناء خطبة الجمعة، وعند أبواب الحديد، والمجلس، والعامود، وشددت الخناق عند أبواب الأقصى، وأوقفت شبانا وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الوصول للمسجد للصلاة فيه.

