أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر يوم الثلاثاء، استشهاد الشاب سلطان نضال عبد العزيز (22 عاما) برصاص الاحتلال في مركة جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر عبرية، بأن الاحتلال اغتال المقاوم عبد العزيز الذي يطارده منذ العام الماضي، بعد قتله مستوطنًا بواسطة مطرقة، بعد محاصرته في منزل في قرية مركة جنوب جنين.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قوات تابعة لوحدة "دوفدفان" و"الشاباك" حاصروا المقاومعبد العزيز الذي قتل مستوطنًا بواسطة مطرقة قرب قلقيلية في 18 أغسطس/ آب 2024، واستولى على سلاحه ومركبته ولاذ بالفرار، وذلك بعد تحصنه في منزل قرب جنين وخوضه اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم، حاصرت قوة خاصة "إسرائيلية"، منزلًا في قرية مركة جنوب جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إنَّ قوة خاصة "إسرائيلية" تسللت إلى قرية مركة جنوب جنين وتحاصر منزلا وسط إطلاق نار كثيف.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت قذائف أنيرجا ورصاصا تجاه المنزل المحاصر في قرية مركة جنوب جنين.

ووصلت تعزيزات عسكرية "إسرائيلية" للمنطقة، تزامنًا مع تحليق لطائرة "أباتشي" على ارتفاع منخفض.

ومن جهتها، قالت سرايا القدس-كتيبة جنين، إن "مقاتليها يخوضون "معارك ضارية مع قوات العدو التي تحاصر أحد المنازل في قرية مركة، ويمطرون قوة مشاة راجلة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر".

