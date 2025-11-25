غرق خيام النازحين جراء تساقط الأمطار في مواصي خانيونس

غرقت عشرات الخيام التي تؤوي النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عقب هطول الأمطار، صباح يوم الثلاثاء.

وأفادت طواقم الدفاع المدني بأنها تتعامل مع عشرات الخيام في المخيمات، بعد تعرضها للغرق في عدة مناطق، فيما ذكر نازحون أن مئات الخيام غرقت وسط برك المياه الناتجة عن تجمع الأمطار.

وقال الدفاع المدني، إن النازحين في مواصي خانيونس وأطراف رفح يغرقون داخل خيامهم البالية بفعل الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي، وسط غياب مقومات الحماية وانعدام الإمكانيات لدى طواقم الدفاع المدني لمواجهة الكارثة.

وأشار إلى أن العديد من المناشدات وصلت من النازحين الذين يعيشون ظروفًا قاسية دون أدنى مقومات الحياة.

ومن جهتها، حذرت مصلحة المياه في غزة، من أن مئات آلاف الناس يقطنون داخل خيام في الشواطئ وحياتهم في خطر.

وقالت إنَّ "الأمطار تهطل بكثافة والنازحون بلا مأوى بعد تضرر خيامهم في المنطقة الوسطى وخانيونس".

وفي تصريحات سابقة، قالت بلدية غزة، إنَّ معاناة سكان القطاع تتفاقم بسبب المنخفض الجوي والأوضاع كارثية، عقب غرق خيام النازحين المهترئة.

وذكرت بلدية غزة، في تصريحات صحفية، أن شبكات تصريف الأمطار مدمرة في القطاع، ما يتسبب بطفح المياه العادمة.

ولفتت إلى أن المياه العادمة والنفايات تجتاح المنازل ومراكز الإيواء، مطالبة بتدخل دولي عاجل لمعالجة الوضع.

وأضافت "لدينا مخططات لمكافحة المنخفضات الجوية ومساعدة الناس لكن ليس لدينا معدات للقيام بذلك". وشددت البلدية على أن القطاع بحاجة ماسة لمساكن مؤقتة وخيام ومواد البناء والوقود لمساعدة الناس.

ومع دخول فصل الشتاء بقوة، وفي ظل الحالة الجوية الصعبة والمنخفض الذي يضرب قطاع غزة، تتزايد معاناة المواطنين وتتفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها قرابة مليون ونصف إنسان يعيشون حياة النزوح في الخيام، بعدما أغرقت مياه الأمطار خيامهم البالية ومزّقت الرياح العاتية ما تبقّى منها.

