استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال اشتباكات مسلحة اندلعت، فجر يوم الثلاثاء إثر اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت آخرين.

وقال جهاز الارتباط الفلسطيني في تصريح صحفي مقتضب، صباح اليوم، إنه أُبلغ من الجانب "الإسرائيلي" باستشهاد الشاب عبد الرؤوف اشتية واحتجاز جثمانه.

وعقب استهداف مكان تواجد المطارد؛ نشب حريق داخل شقة سكنية بمحيط فرع البنك العربي بمنطقة الحسبة شرق مدينة نابلس؛ جرّاء قصف الاحتلال للمكان. كما حلقت مروحية لجيش الاحتلال في أجواء مدينة نابلس، تزامنًا مع الاقتحام المستمر للمنطقة الشرقية.

وأمس الاثنين، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن هناك "مصابا داخل منزل في شارع الحسبة بمدينة نابلس، وقوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول للموقع، ما أدى إلى استشهاده".

ووثّقت مقاطع فيديو ومشاهد من المنزل الذي حاصرته قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، والذي شهد اشتباكًا مسلحًا في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

وأظهرت اللقطات آليات عسكرية ترافقها جرافة وهي تقتحم المدينة، كما أظهرت مشاهد من داخل المنزل المحاصر في شارع الحسبة بنابلس، الذي بدا عليه بقايا الدمار وآثار الدماء التي خلّفها القصف خلال عملية الاغتيال. فيما أظهرت لقطات أخرى إطارات مطاطية مشتعلة في الحي وسيارات إسعاف أمام المنزل المحاصر.

وكان الشهيد "عبد الرؤوف اشتية" قد نفّذ عملية دهس على حاجز "عورتا" العسكري شرقي مدينة نابلس، وقتل اثنين من جنود الاحتلال، خلال الحرب العدوانية والإبادة الجماعية على قطاع غزة في شهر أيار/ مايو 2024.

