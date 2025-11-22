ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 69,733 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69,733 شهيدًا و170,863 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت الصحة في بيان صحفي اليوم السبت، بوصول 7 شهداء و30 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المناطق السكنية ومخيمات النازحين.

وأكدت أن أعدادًا غير معروفة من الضحايا ما زالت تحت الأنقاض وفي الشوارع، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل وتعطّل مسارات الحركة الآمنة.

وأوضحت الصحة أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر 2025 ارتفعت إلى 318 شهيدًا و788 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء الذين تم انتشالهم خلال الفترة ذاتها 572 شهيدًا.

كما أشارت إلى إضافة 180 شهيدًا إلى الإحصائية المحدثة، بعد استكمال ملفاتهم واعتماد بياناتهم من اللجنة الحكومية المختصة للفترة الممتدة بين 14 و21 نوفمبر 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين