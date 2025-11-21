استشهاد شرطيّ بأجهزة السُّلطة برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد الشاب يونس وليد اشتية، وهو شرطي في أجهزة الأمن الفلسطينية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرت منزله في قرية تل جنوب غرب نابلس، قبل أن تحتجز جثمانه.

وقالت مصادر محلية، إن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى القرية، وحاصرت المنزل وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت في محيطه، ما أدى إلى إصابته واعتقاله، قبل الإعلان عن استشهاده لاحقًا.





كما منعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه داخل المنزل المحاصر.

وفي سياق متصل، شهدت نابلس وجنين وطوباس سلسلة اقتحامات ومحاصرات نفذتها قوات الاحتلال يوم الجمعة.

ففي مدينة نابلس، اقتحمت آليات عسكرية منطقة رفيديا وشارع الأكاديمية، بينما حاصرت قوة خاصة منزلاً في بلدة برقين غرب جنين واعتقلت الشاب أمين محمد سهمود بعد تطويق المنطقة وانتشار الجنود على أسطح المنازل.

كما اعتقلت الشاب مهدي إبراهيم مطلق العايدي (25 عامًا) عقب محاصرة منزله قرب مخيم الفارعة جنوب طوباس، بعد تسلل قوة خاصة إلى المنطقة وقيام تعزيزات عسكرية إسرائيلية بمحاصرتها من حاجز الحمرا العسكري.