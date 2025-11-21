عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين أون لاين

21 نوفمبر 2025 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
...
صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة ظهر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، رغم قيود الاحتلال وتشديداته على المصلين.

وكثّفت قوات الاحتلال وجودها في البلدة القديمة من القدس ومحيطها، خاصة قرب بابي الأسباط والعامود، حيث نصبت العديد من الحواجز.

وشددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها على الوافدين إلى المسجد، حيث دققت في هويات المصلين، وأوقفت بعضهم، وأعادت عدداً من الشبان.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على شاب عند باب السلسلة، ومنعته من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين اون لاين
#غزة

