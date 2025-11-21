"المنظمات الأهلية": 19 ألف طفل فلسطيني استشهدوا منذ بدء الإبادة الجماعيَّة

دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المختصة، بضرورة العمل على حماية الأطفال الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة.

وقالت المنظمات الأهلية في بيان، أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، إن الإحصاءات الرسمية تشير إلى استشهاد أكثر من 19 ألف طفل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وإصابة أكثر من 28 ألفًا آخرين بجروح، إضافةً إلى تدمير كلي وجزئي لمئات المدارس، ورياض الأطفال، ومركز الطفولة خصوصًا في قطاع غزة، وتوثيق وجود أكثر من 56 ألف طفل يتيم، فقدوا والديهم أو أحدهما.

وأكدت، أن هذا اليوم الذي أقر للكرامة والعدالة وإنهاء المعاناة عن فئة الأطفال، بوصفهم إحدى الفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات، وأن يتم ضمان حقوقهم الأساسية في الحياة، والتعليم، والرعاية الصحية، والحماية من كل أشكال العنف والتعدي كما تنص على ذلك اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وإعلان حقوق الطفل لعام 1959، إلا أن أطفال فلسطين يتعرضون لكل أشكال الانتهاكات والجرائم بحقهم من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، بل يتم انتهاج أسلوب إبادة جماعية بإمعان، إلى جانب زج المئات منهم في المعتقلات "الإسرائيلية".

وطالبت المنظمات الأهلية، بإنفاذ القانون فيما يتعلق بجرائم الإبادة التي مارسها الاحتلال، والعمل على محاسبة قادته على جرائمهم بحق الأطفال في فلسطين، وإنقاذ حياتهم، إلى جانب العمل على تأمين العلاج الطبي، ونقل الحالات التي تستوجب المغادرة للعلاج، وإدخال الدواء والغذاء للأطفال في القطاع الذين يعانون ظروفًا إنسانية متفاقمة وصعبة.

وحثت الشبكة المؤسسات الدولية والإنسانية، بإدراج الأطفال والفئات الهشة في كل برامج التعافي أو خطط الطوارئ والاستجابة، وأن يلقوا كل ما يمكن من مساعدة واهتمام من أجل وضع حلول للمشكلات التي يتعرضون لها على مختلف الصعد في المدارس وحضانات الأطفال، وتوسيع الدعم النفسي والاجتماعي، وبرامج الحماية الرسمية والأهلية لهم على أساس العدالة والمساواة، ووقف أي شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس أو الانتماء أو أي أشكال أخرى بحقهم.

المصدر / وكالات