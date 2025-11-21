خروقاتٌ متواصلة.. شهيد برصاص الاحتلال شرق خان يونس

في اليوم الـ 42 من إعلان وقف إطلاق النَّار في غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته عبر القصف الجوي والمدفعي على غدة مناطق في القطاع.

وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد نازح بنيران الاحتلال "الإسرائيلي" خارج الخط الأصفر جنوبي مدينة خان يونس، فيما واصل الاحتلال عملية نسف المباني السكنية داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ومن جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الاحتلال يرتكب خرقا فاضحا بعمله المستمر على إزاحة الخط الأصفر بشكل يومي باتجاه الغرب وما يصاحب ذلك من نزوح جماعي للفلسطينيين.

وأضافت الحركة، أن هذا التغيير على الخط الأصفر يخالف الخرائط المتفق عليها في اتفاق وقف الحرب.

ودعت حماس الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروقات فورا.

ومن جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال "الإسرائيلي" قام بتغيير أماكن العلامات الصفراء ووسّع المنطقة التي يسيطر عليها شرقي مدينة غزة إلى 300 متر في حيي الشجاعية والتفاح.

وأضاف أنه رصد نحو 400 خرق "إسرائيلي" أدت إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وطالب الإعلام الحكومي الوسطاء والضامنين للاتفاق بالتحرك الجاد لوقف جرائم الاحتلال وإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني.

المصدر / فلسطين أون لاين