شهيدان برصاص الاحتلال شمالي القدس المحتلة

استشهد شابان فلسطينيان، فجر يوم الجمعة، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عمرو خالد أحمد المربوع (18 عاما) ؤ (16 عاما)، متأثرين بإصابتيهما برصاص الاحتلال خلال اقتحامه بلدة ك

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت كفر عقب، ونشرت دورياتها الراجلة في شوارعها، كما اعتلى قناصتها أسطح عدة بنايات، وأطلقوا النار على الشبان في البلدة، ما أدى إلى استشهاد الشابين المربوع ومشايخ، ووقوع إصابة ثالثة.

وخلال عامي حرب الإبادة "الإسرائيلية" على غزة، سجلت الضفة الغربية 7 آلاف و154 اعتداءً لمستوطنين، أدى لاستشهاد 33 فلسطينيًا وتهجير 33 تجمعًا سكانيًا منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وإجمالًا، أدت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين خلال حرب الإبادة إلى استشهاد ما لا يقل عن 1076 فلسطينيا، وإصابة ما يزيد عن 10 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا في الضفة، حسب هيئة مقاومة الجدار.

المصدر / فلسطين أون لاين