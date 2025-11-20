غزة.. بدء المرحلة الأولى لانتشال جثامين الشهداء السبت المقبل

متابعة/ فلسطين أون لاين

أتمت المديرية العامة للدفاع المدني واللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال اجتماع عقدتاه اليوم التحضيرات اللوجستية للشروع بتنفيذ "المرحلة الأولى من مشروع انتشال جثامين الشهداء"، والذي سينطلق السبت القادم الموافق 22 نوفمبر الساعة التاسعة صباحا في مخيم المغازي بالمحافظة.

وشارك في الإجتماع مدير الدفاع المدني لمحافظة الوسطى أ. رامي العايدي ومدير العلاقات العامة والإعلام ا. محمد الميدنة ومدير إدارة الدعم الاغاثي والعلاقات الدولية د. محمد المغير ومدير إدارة المشروع م. أحمد السرحي، وممثلين وعن لجنة الصليب الأحمر أ. عاطف السقا مستشارها السياسي و د. محمد مزيد و أ. "نيل موريس" من قسم الطب الشرعي وم. غسان الحاج أحمد من قسم المياه والمساكن.

وأفاد م. السرحي أن المرحلة المرحلة الأولى ستبدأ بالبحث عن جثامين 64 شهيد مفقودة منذ شهور تحت أنقاض مباني سكنية استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "بركة الوز" في مخيم المغازي، بمشاركة طواقم الدفاع المدني و الأدلة الجنائية في الشرطة وممثلين عن اللجنة المصرية وممثلين عن عائلات الشهداء المفقودين وممثلين عن بلدية المغازي.

وبين أن عمليات انتشال الشهداء ستبدأ في هذه المرحلة بمشاركة "حفار- باقر" واحد استطاع الصليب الأحمر توفيره لمدة 100 ساعة عمل، في حين أن كل محافظة تحتاج إلى خمسة بواقر للعمل بشكل مستمر.

ودعت المديرية الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام لحضور وتغطية المؤتمر الصحفي الذي ستعقده للإعلان عن بدء انطلاق المرحلة الأولى لإنتشال جثامين الشهداء، يوم السبت القادم الساعة 30 :9 صباحا في منطقة "بركة الوز" خلف مصنع شومر في مخيم المغازي.