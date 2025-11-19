الأمم المتحدة: 17 ألف عائلة في غزة تأثرت بسبب المنخفض الجوي الأخير

قالت الأمم المتحدة، إن 17 ألف عائلة في قطاع غزة، تأثرت بسبب المنخفض الجوي والأمطار خلال الأيام الماضية.

وأضافت الأمم المتحدة في بيان، الليلة الماضية، أن الأطفال في غزة ينامون تحت المطر دون ملابس مناسبة وكثير منهم يعانون نقص التغذية وضعف المناعة.

وأكدت، أن الاحتلال "الإسرائيلي" دمر معظم البنى التحتية الأساسية، ما جعل قطاع غزة عاجزا عن مواجهة الظروف الجوية القاسية، وأن تضرر شبكات الصرف الصحي والطرق والمرافق الحيوية أدى إلى تفاقم المعاناة اليومية للمواطنين.

وأوضحت أن الأمطار الغزيرة تسببت في تدمير آلاف الخيام التي تؤوي النازحين، الأمر الذي أدى إلى تشريد المزيد من الأسر وحرمانها من أماكن الإيواء المؤقتة خلال البرد الشديد.

وشددت على ضرورة السماح الفوري بإدخال المساعدات والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية المتضررة خاصه شبكات المياه والصرف الصحي.

