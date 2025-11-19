أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الثلاثاء، استشهاد 13 شخصا في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وذكرت الوزارة في بيان أن "غارة للعدو الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة آخرين بجروح".

وافادت مصادر لبنانية، بأن الاحتلال شن غارة من مسيّرة استهدفت محيط مسجد خالد ابن الوليد داخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا اللبنانية، ووقال نشطاء من مخيم عين الحلوة عبر مواقع التواصل، إن المكان الذي جرى قصفه، هو ملعب مغلق "ميني فوتبول"، وهو معروف لدى كافة سكان المخيم، وغالبا ما يكون مكتظا بسبب توجه الشبان لممارسة رياضة كرة القدم فيه.

وأطلقت مستشفيات صيدا جنوب لبنان، مناشدات للتبرع بالدم لصالح جرحى المجزرة التي ارتكبها الاحتلال، في مخيم عين الحلوة.

وأعلنت القوى والفعاليات في مخيم عين الحلوة، الإضراب الكامل اليوم الأربعاء في المحلات وكافة مدارس الأونروا، حدادًا على أوراح شهداء المجزرة.

وتخرق "إسرائيل" يوميا اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.

وحاول هذا الاتفاق إنهاء عدوان شنته "إسرائيل" على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا.

ولا تزال "إسرائيل" تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات