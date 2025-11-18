الاحتلال يستعد للاستيلاء على 4600 دونم شمال غرب نابلس

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على ما مجموعه 4600 دونمٍ من أراضي بلدتَي سبسطية وبرقة شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية، عبر أمر استملاك حمل الرقم (2/25) يستهدف الموقع الأثري في المنطقة.

وقال رئيس الهيئة، مؤيّد شعبان، في تصريح صحافي، إن "هذا القرار يشكل تصعيداً خطيراً يأتي ضمن مخطط يعتمد (التسلل بالآثار) وسيلةً للضم التدريجي، عبر توظيف الموروث الأثري الفلسطيني لتثبيت السيطرة الإسرائيلية وتحويله إلى أداة استيطانية وسياسية".

وأوضح شعبان أن هذه الخطوة ليست معزولة، بل تأتي في سياق تحركات تشريعية وقانونية متواصلة تسعى من خلالها دولة الاحتلال إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية تحت غطاء حماية المواقع الأثرية.

وأشار شعبان إلى مشروع قانون طُرح في الكنيست الإسرائيلي من أعضاء يمينيين، يقضي بتوسيع صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية لتشمل أراضي الضفة الغربية، وهو ما يعني ضماً فعلياً لهذه الأراضي ضمن الهيكل الإداري والقانوني للاحتلال، ويفتح الباب أمام شكل من أشكال الضم القانوني المقنّع.

وأكد شعبان أن هذا التصعيد جاء بعد إجراءات حكومية واسعة أعلنت فيها حكومة الاحتلال تخصيص مبالغ ضخمة للسيطرة على المواقع الأثرية في الضفة، إذ تدعي وجود 3064 موقعاً للتراث اليهودي في مختلف مناطق الضفة الغربية، بينها 2452 موقعاً في المنطقة المصنفة (ج) الخاضعة بالكامل لسيطرة الاحتلال. ولفت شعبان إلى أن حكومة الاحتلال خصّصت في مايو/ أيار 2023، مبلغ 32 مليون شيكل بالعملة الإسرائيلية لتطوير "تل سبسطية" موقعاً سياحياً أثرياً، في خطوة تعبّر عن مشروع سياسي واضح يستهدف إعادة تشكيل هوية المكان وفرض رواية إسرائيلية على حساب الرواية التاريخية الفلسطينية.

وأكد شعبان أن الإعلان الحالي يأتي استكمالاً لسلسلة من الأوامر العسكرية التي صدرت قبل شهرين، وشملت 63 موقعاً أثرياً في محافظات نابلس ورام الله وسلفيت، في مؤشر على توسّع استراتيجي مدروس للسيطرة على المواقع الأثرية ومحيطها الجغرافي.

ودعا شعبان إلى تحرك فلسطيني وعربي ودولي واسع لمواجهة قرار الاستملاك، وفضح استخدام الاحتلال للتراث الثقافي غطاءً قانوني للضمّ، مشدداً على ضرورة تقديم اعتراضات قانونية عاجلة، وتفعيل أدوات العمل الدبلوماسي والحقوقي في هذه القضية.

وقال شعبان إنّ "تراثنا وهويتنا ومواقعنا الأثرية جزء لا يتجزأ من وجودنا على هذه الأرض، ولن نسمح بتحويلها إلى أدوات تبرّر الاستيطان أو تُشرعن الضم، وسنواصل العمل على كل المستويات لحماية أرضنا وموروثنا الحضاري من مشاريع الاحتلال".

وخلال الأشهر الأخيرة، تكثفت أعمال التنقيب والحفر في الموقع الأثري في بلدة سبسطية يومياً، وسرقة الآثار، خاصة أن سلطات الاحتلال أعلنت في وقت سابق عن تخصيص ميزانيات ضخمة لتهويد الموقع الأثري، ووضعه تحت إدارة "دائرة الآثار الإسرائيلية"، بل وإقامة برج عسكري دائم داخله، بما يعني عملياً سلب ملكيته الفلسطينية وتعريفه بوصفه موقعاً أثرياً إسرائيلياً.

ويقضي القرار بقضم ما يقارب 1800 دونم من أراضي بلدة سبسطية وهي قرابة 40% من مساحة أراضي البلدة، وهو ما يعني أنها ستصبح أراضٍ تابعة لدائرة الآثار الإسرائيلية، تحت إشراف ضباط الإدارة المدنية الإسرائيلية، وضباط الآثار في هذه الإدارة التابعة لجيش الاحتلال.

ويرجع تاريخ سبسطية إلى العصر البرونزي عندما سكنها أقوام بدائيون، ويعتقد أنهم من قبائل الكنعانيين وفي أوائل القرن التاسع قبل الميلاد، وفيها العديد من الأماكن الأثرية التي لا تزال قائمة منها؛ البوابة الغربية، وشارع الأعمدة، والساحة المركزية، والمدرج الروماني، والبرج اليوناني، ومعبد أغسطس، وقصر الملك عمري، وكنيسة يوحنا المعمدان، والإستاد اليوناني ومعبد كوري.

