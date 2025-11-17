"حماس": شعبنا يتطلَّع إلى موقفٍ جزائريّ مشرّف في رفض مشروع "القرار الأمريكي"

أكد مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الشعب الفلسطيني يتطلَّع إلى موقف جزائري مشرّف في رفض مشروع القرار الأمريكي بشأن القوات الدولية.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن الشعب الفلسطيني يثق أن الجزائر ستقف ضد مشروع القرار الأمريكي لما يحمله من ظلم لتضحيات شعبنا وتطلعاته.

وشدد على أن الموقف الجزائري المرتقب أملٌ لشعبنا في منع أي وصاية دولية جديدة على غزة.

ويصوّت مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين بتوقيت نيويورك على مشروع قرار أميركي لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وينص مشروع القرار بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة "حكم انتقالية" لغزة سيرأسها ترامب نظريًا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.

ويخوّل المشروع أيضًا الدول الأعضاء تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" تعمل بالتنسيق مع "إسرائيل" ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرّبة حديثًا، بهدف المساعدة في تأمين الحدود ونزع السلاح في قطاع غزة.

ومن جهتها، أصدرت الفصائل والقوى الفلسطينية مذكرة سياسية حذّرت فيها من خطورة مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، معتبرة أنه يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.

