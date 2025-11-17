قاسم: مشروع القرار الأمريكي لا يخدم استقرار الوضع في غزَّة

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، أنَّ تعديلات ومحاور مشروع القرار الأمريكي لا تخدم استقرار الوضع في قطاع غزة.

وقال قاسم في تصريحات صحفية، أمس الأحد، نريد قرارًا من مجلس الأمن يحمي حق شعبنا في تقرير المصير ويمنع الحرب على القطاع.

وأضاف "نريد قرارا من مجلس الأمن يمنع تغول الاحتلال على غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة، بينما تعمل الولايات المتحدة على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة".

وشدد على أن "البديل (لمشروع القرار الأمريكي) هو إصدار قرار يعزز وقف إطلاق النار وقوة دولية لحفظ السلام في غزة".

وأوردت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيصوّت، يوم الاثنين، على مشروع قرار أميركي يؤيّد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السلام في غزة.

ويرحّب مشروع القرار بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة "حكم انتقالية" لغزة سيرأسها ترامب نظريًا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.

ويخوّل المشروع أيضًا الدول الأعضاء تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" تعمل بالتنسيق مع "إسرائيل" ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرّبة حديثًا، بهدف المساعدة في تأمين الحدود ونزع السلاح في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات