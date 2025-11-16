شهيد برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في بيان عن قتله لشاب فلسطيني في مخيم الفارعة جنوبي مدينة طوباس بالضفة الغربية، بزعم أنه حاول التصدي للقوات المقتحمة.

وأكدت مصادر صحفية فلسطينية، استشهاد الفتى "جاد جهاد جادالله"، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس، والاحتلال يحتجز جثمانه.

وأصيب، مساء الأحد، عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الفارعة، جنوب مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إنها تلقت بلاغا عن "وجود إصابات في مخيم الفارغة" مشيرة إلى أن الجيش يمنع طواقمها من الوصول للمصابين.

وأضافت أنه يجري التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتمكين طواقمها من الوصول للجرحى، دون ذكر رقم بعينه للمصابين.

ووفق شهود عيان، فإن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم "أطلق الجيش خلالها الرصاص الحي بكثافة" ما أسفر عن سقوط إصابات.

واستشهد الشاب حسن شركسي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس، بعد انتصاف ليل السبت – الأحد.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع شهيد ومصاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم عسكر.

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن استشاهد أكثر من1037 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف و700، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 فلسطيني، بينهم 1600 طفل، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

فيما خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، التي استمرت عامين وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح.