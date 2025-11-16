غزيون يشتكون غياب المساعدات الإنسانية في هدنة "تجارية" لا "إنسانية"

غزة/ محمد عيد:

رغم مرور 37 يومًا على اتفاق وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، فإن النازح من مدينة غزة بشير ملكة (40 عامًا) لم يحصل على أي مساعدة غذائية أو إنسانية من المؤسسات الأممية أو الإغاثية العاملة في القطاع.

يشتكي الأب لستة أطفال من غياب تلك المساعدات الإنسانية والمعيشية، بعد سبعة أشهر من المجاعة الكارثية التي فتكت بالغزيين، وعامين من حرب الإبادة التي حولته إلى رب أسرة عاجز عن تلبية متطلبات حياة النزوح والخيام، وكذلك توفير مستلزمات إيواء الشتاء.

يصف مشاهد الأسواق العامة بأنها: "بضائع تجارية ممتلئة.. وليست مساعدات إنسانية"، وهو ما لا يقدر عليه العاطل عن العمل منذ بداية الحرب، ويعيش مع أسرته على طعام "التكية" والمطابخ الخيرية.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي، فإن متوسط شاحنات المساعدات التي تدخل يوميًا لا يتعدى 24%، بواقع 145 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة نصّ الاتفاق على دخولها يوميًا.

بعد أن غرقت خيمته بمياه الأمطار، انفجر ملكة غاضبًا من غياب المساعدات وبطء توزيع المؤسسات الأممية والإغاثية للاحتياجات الإنسانية والمعيشية، متسائلًا: "من أين أحصل على خيمة؟ أو شادر؟ لأحمي أسرتي وأطفالي من الأمطار؟".

زوجته "أماني" تقاطع حديثه وتوضح أن الأسرة تعيش في هذه الخيمة منذ الشهور الأولى لحرب الإبادة الإسرائيلية، وقد أصبحت مهترئة ومتهالكة بعدما أذابتها شمس الصيف وأمطار الشتاء.

تقول لصحيفة "فلسطين": "دائمًا نسمع عن المساعدات، لكن لا نراها.. الناس في المخيم يعيشون على طعام التكية"، وتتساءل بحرقة: "أين مساعدات أونروا؟ أين مساعدات برنامج الغذاء العالمي؟".

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن عدة عوامل لا تزال تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أبرزها القيود العسكرية الإسرائيلية، وحظر عمل عدد من الشركاء الإنسانيين، إلى جانب محدودية المعابر والطرق.

في المقابل، يقول المتحدث باسم وكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة إن الأمطار فاقمت معاناة العائلات التي فقدت مأواها، موضحًا أن نحو مليون ونصف مليون شخص بلا منازل على الإطلاق، فيما يعيش مئات الآلاف في الشوارع دون خيام أو مستلزمات حماية، حيث تحوّل الشتاء إلى وجه آخر للحرب.

وأكد أبو حسنة أن "أونروا" تمتلك مستلزمات طارئة تكفي 1.3 مليون فلسطيني – تشمل أغطية وفرشًا وملابس شتوية – لكنها لا تزال عالقة على أبواب القطاع بعد منع الاحتلال إدخالها.

سامي مصران، وهو أحد النازحين الذين دُمّرت شقته في إحدى الأبراج السكنية ببلدة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى، يشتكي هو الآخر من غياب المساعدات رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

يقول مصران (40 عامًا): "منذ عامين وحتى اللحظة لم أحصل على خيمة ولا مساعدة طارئة كملابس أو فراش أو أغطية.. جميع احتياجاتنا نشتريها بأموالنا التي تذهب للتجار بأسعار باهظة".

وشدد على ضرورة ضغط الوسطاء على سلطات الاحتلال للالتزام بالاتفاق وإدخال جميع احتياجات الغزيين بكميات وفيرة، مؤكدًا أن المؤسسات الإغاثية مطالَبة بالوقوف على مسؤولياتها وإغاثة النازحين "المنكوبين" فورًا.

غياب التوزيع وفئات هشّة

في إحدى زوايا مخيم للنازحين، تعيش الأرملة عائشة إسماعيل (37 عامًا) داخل خيمة قماشية شيدها زوجها من قطع بالية قبل ارتقائه برصاص جيش الاحتلال أثناء بحثه عن الطعام قرب موقع عسكري إسرائيلي.

تقف عائشة عاجزة أمام مياه الأمطار التي أغرقت خيمتها، وأجبرتها على تركها والانتقال إلى خيمة أقارب داخل المخيم الذي يضم عشرات الخيام القماشية المكسوة بالنايلون.

تقول: توجهت لعدة مؤسسات ترعى الأيتام، فردت قائلة: "لا توجد إمكانية لاستيعاب حالات جديدة".

ووفق بيانات حكومية، تسببت حرب الإبادة الإسرائيلية باستشهاد أكثر من 12.5 ألف امرأة، بينهن أكثر من 9 آلاف أم، فيما وصل عدد الأرامل إلى 21.2 ألف امرأة في غزة.

تشتكي عائشة من سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية، وتضيف: "أطفالي الأربعة بحاجة للطعام والشراب والملابس.. أحوالنا اليوم لا تُحتمل. من يمتلك المال يستطيع الحياة، وما دون ذلك يرى الموت مليون مرة!".

وتتابع بحرقة: "الأسواق ممتلئة بالبضائع التجارية ذات الأسعار المرتفعة.. الطعام والشراب والملابس حقوق يجب أن توفرها تلك المؤسسات للأرامل والأيتام".

وبحسب تقديرات "أونروا"، فإن أكثر من 90% من سكان القطاع لا يملكون دخلًا أو موارد نقدية، ويعتمدون بشكل كامل على المساعدات، بينما يخدم القطاع التجاري نسبة صغيرة فقط من السكان.

وتتساءل بغضب: "مخازن تلك المؤسسات ممتلئة بالمساعدات.. لماذا لا تُوزّع فورًا على أهالي غزة المنكوبين؟".

هذا ما دفع المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب لتوجيه رسالة لبرنامج الأغذية العالمي، قائلًا: "أنتم اليوم محلّ اتهام وشك بعد تخزينكم المساعدات واعتماد التوزيع بالقطارة، وتعمد إثارة الفوضى والسرقات".

واتهم أبو جياب، في منشور عبر "فيسبوك"، البرنامج الأممي بـ"الفساد" وممارسة التضليل الرقمي الداعم للرواية الإسرائيلية، مطالبًا بمحاسبته.

كما حذّرت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في غزة من "ظاهرة متزايدة تتعلق بتقديم عروض تجارية من جهات غير معروفة أو مشبوهة"، تشمل ما يسمى بـ"التنسيقات التجارية".

وأوضحت أن صفقات تُسهّل لبعض التجار إدخال شاحنات بضائع إلى القطاع مقابل مبالغ طائلة، مؤكدة أن هذه التنسيقات ترفع أسعار السلع في الأسواق بشكل لا يتناسب مع قدرة المواطن الذي يعاني شحّ الموارد وغياب الأمن الغذائي.

المصدر / فلسطين أون لاين