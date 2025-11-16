"حنعمرها تاني".. غزة تصنع الحياة بسواعد أبنائها

غزة/ نبيل سنونو:

وسط دمار واسع، أعادت بلدية غزة ومعها منظمات أهلية ومجموعات شبابية أمس، بريق الأمل بإعادة بناء المدينة بسواعد أبنائها، عبر إطلاق حملة "حنعمرها تاني"، بعد حرب إبادة جماعية للبشر والشجر والحجر.

وشهدت الفعالية التي أقيمت في ميدان السرايا، مشاركة المئات من المواطنين بتنظيم من بلدية غزة وبالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية وغرفة تجارة وزراعة وصناعة غزة، بينما واصلت فرق صناع الجمال مهام تنظيف الشوارع.

وتزامن إطلاق الحملة مع المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، وتسبب بتفاقم الكارثة الإنسانية الناجمة عن حرب الإبادة وتنصل الاحتلال من التزام البروتوكول الإنساني الخاص باتفاق وقف الحرب.

وعن رسالة الحملة، قال رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج: ننطلق مرة أخرى من قلب غزة النابض لنثبت أن لدينا دائما الأمل رغم كل الدمار الذي حولنا والإشكاليات التي تدور والحصار الذي مازال مستمرا والنقص في كل شيء من المعدات والإمكانيات.

وأضاف السراج لصحيفة "فلسطين": "الحياة يجب أن تستمر بسواعد الشباب والمجتمع. ننطلق مرة أخرى بعمل جماعي بمشاركة مجتمعية إيذانا بأننا موجودون والحياة ستستمر في غزة ولن تنطفئ".

وعن توقيت الحملة، قال السراج: إن تزامنها مع المنخفض الجوي يشير إلى الإرادة القوية، مردفا: أصررنا على أن ننطلق ونثبت للعالم أننا قادرون.

وبين أن المنخفض الجوي سبب إشكالات كبيرة للمواطنين النازحين في الخيام "ولكننا عازمون على تغيير هذا الواقع".

وطالب السراج، المجتمع الدولي بتنفيذ اتفاق وقف الحرب وإعادة الحياة وفتح المعابر دون قيود أو شروط، مشيرا إلى أن بلديته طالبت مرارا بإدخال مواد البناء وعلى رأسها الإسمنت.

ونبه إلى الحاجة الى "ألف طن من الاسمنت حالا وفورا حتى نقوم بأعمالنا لخدمة المواطنين".

رسالة للعالم

بدوره، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا: نحن من خلال هذا العمل التطوعي الذي تشارك به مختلف قطاعات شعبنا نرسل رسالة لكل العالم من أجل العمل على تجاوز هذه المرحلة وفتح المعابر وإدخال المساعدات والبدء في عملية التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة بكل متطلباته.

وأضاف الشوا لصحيفة "فلسطين"، أن هطول الأمطار في غزة شكل معاناة شديدة للمواطنين.

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة عائد أبو رمضان: نرفع شعار الحياة في مبادرة وطنية جامعة تقول للعالم إن غزة رغم الجراح باقية وقادرة على النهوض من جديد بسواعد أبنائها المخلصين وإرادتهم الصلبة.

وخلال كلمته في الفعالية، أضاف أبو رمضان: لقد مر قطاع غزة على مدار عامين متواصلين بأصعب الظروف، شهدنا خلالهما استهدافا متعمدا البشر والحجر والشجر وتدميرا هائلا للبنية التحتية والمصانع والمنشآت الاقتصادية والخدماتية والمحال التجارية وحقول المزارعين وتعطيل كافة الأنشطة مثل الصيد والسياحة وغيرها.

ووصف ذلك بأنه محاولة لطمس الحياة ذاتها وإخراج المواطنين من غزة إلى الشتات، لكن غزة التي اعتادت أن تنهض من بين الرماد تأبى إلا أن تعود أقوى واجمل وأكثر عزيمة على البناء.

وخلفت حرب الإبادة الجماعية التي بدأها الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023، نحو 70 مليون طنا من الركام و20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد في غزة، التي تواجه أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث، بحسب بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي.

ووفق معطيات رسمية، ألقى الاحتلال أكثر من (200 ألف طن من المتفجرات) على قطاع غزة، وهدم الاحتلال البنية التحتية المدنية بنسبة (90%)، وسيطر على أكثر من (80%) من مساحة القطاع بالاجتياح والنار والتهجير القسري، قبل دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وبموجب الاتفاق، انسحب جيش الاحتلال من قرابة نصف مساحة القطاع، خلف ما بات يعرف بـ"الخط الأصفر"، المرتبط بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب، المبرم بوساطة مصرية قطرية تركية ورعاية أمريكية.

وتواجه عمليات إزالة الركام معوقات جسيمة أبرزها غياب المعدات والآليات الثقيلة نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها، وإغلاق المعابر بشكل كامل.

المصدر / فلسطين أون لاين