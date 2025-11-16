الصحة العالمية: 900 مريض في غزة فقدوا حياتهم بسبب تأخر الإجلاء الطبي

أكدت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 900 مريض في قطاع غزة فقدوا حياتهم بسبب تأخر الإجلاء الطبي للعلاج خارج القطاع، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر.

وأشارت المنظمة إلى أن ما يقارب 16,500 مريض ما زالوا بانتظار الموافقة على السفر لتلقي العلاج، بينهم 4,000 طفل بحاجة عاجلة للإجلاء، محذّرة من أن أي تأخير في التعامل مع الحالات الحرجة يوازي حكما بالإعدام.

وتؤكد المنظمة أن استمرار القيود على تنقّل المرضى يفاقم الكارثة الصحية، ويهدّد حياة آلاف الحالات التي لا يمكن علاجها داخل القطاع المنهك طبياً.

ووفق معطيات سابقة للمنظمة، دعم برنامج الإجلاء الطبي للمنظمة إجلاء ما يقرب من 8 آلاف مريض من غزة، لتلقي العلاج خلال العامين الماضيين، بما في ذلك أكثر من 5 آلاف و500 طفل.

وأنهى اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عامين من الإبادة على قطاع غزة، فيما لا يزال جيش الاحتلال يواصل خرق الاتفاق.

وأسفرت الحرب عن أكثر من 70 ألف شهيد، وما يزيد عن 170 ألف جريح، إضافة إلى دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين