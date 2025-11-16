مستوطنون يقتحمون بلدة سنجل ويحطمون ثلاث مركبات

اقتحم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الأحد، مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، وحطموا ثلاث مركبات.

وأوضحت بلدية سنجل، أن مجموعة من المستوطنين تسللوا في جنح الظلام إلى المدخل الشرقي لبلدة سنجل فجر اليوم، ونفذت اعتداء استهدف المركبات على أطراف المدخل الشرقي.

وبينت أن المستوطنين كسروا ثلاث سيارات، وأعطبوا اطاراتها، في محاولة لبث الرعب بين الأهالي وإيصال رسائل ترهيب لأبناء البلدة الصامدين.

وقد وثقت كاميراتُ المراقبة تحركات المستوطنين، ولحظة تنفيذهم الجريمة، والاعتداء المتعمد على الممتلكات.

ارتكب المستوطنون 7154 اعتداء في الضفة خلال عامي حرب الإبادة على غزة، وحتى 5 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا سكانيا، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية.

بينما أدت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين معا إلى استشهاد ما لا يقل عن 1072 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 آخرين، منذ 8 أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين