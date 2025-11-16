حملة اعتقالات بالضفة تطال أسرى محررين وذوي شهداء

فلسطين أون لاين

16 نوفمبر 2025 . الساعة 07:40 بتوقيت القدس
الاعتقالات استهدفت أسرى محررين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اقتحام وتفتيش للمنازل، والتنكيل بالسكان وإخضاع عددٍ منهم لتحقيقات ميدانية.

ففي شمال الخليل، اعتقل جيش الاحتلال بهاء علي صبارنة من بلدة بيت أمر، وهو والد الشهيد بلال الذي لا يزال جثمانه محتجزا منذ أيام.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر وحيد حمدي أبو ماريا بعد ثلاثة أيام فقط من الإفراج عنه، إضافة إلى أبنائه حمزة ومحمد وخطاب، عقب اقتحام منزلهم وتخريب محتوياته.

وفي دورا جنوب الخليل، اعتقل الجنود الشقيقين علاء وجهاد كامل أبريوش، إلى جانب الشاب رائد بدوي حمدان، بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوسان غرب بيت لحم واعتقلت الأسير المحرر جمال حمامرة ونجله محمد.

وفي أريحا، اعتقلت قوة إسرائيلية الأسير المحرر خالد الراعي من منزله في حي كتف الواد بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر ومنطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات، استخدمت خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. وذكرت مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا القوات بعبوتين ناسفتين خلال الاقتحام.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير إبزيع غرب رام الله وانتشرت في عدد من أحيائها دون تسجيل اعتقالات.

كما دخلت قوات أخرى إلى قريتي حجة وباقة الحطب شمال الضفة، وسيرت آلياتها في الشوارع دون تنفيذ اعتقالات.

أما في مخيم الفارعة، فقد نفذت قوات الاحتلال عملية اقتحام بالدوريات، تخللها انتشار لقوات راجلة في عدة أحياء من المخيم، وفق ما أفادت مصادر محلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقالات #أسرى محررين #الضفة الغربية

