الصحة تعلن التعرّف على هوية 97 شهيدًا من أصل 330 جثمانًا

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها تمكنت من التعرّف على هوية 97 شهيدًا من أصل 330 جثمانًا تسلّمتهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والجثامين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إن طواقمها تسلّمت أمس الجمعة 15 جثمانًا جديدًا أفرجت عنهم سلطات الاحتلال عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليرتفع العدد الإجمالي للجثامين المستلمة منذ بدء تنفيذ الاتفاق إلى 330 جثمانًا.

وأكدت الصحة أن فرقها الطبية تواصل، على مدار الساعة، التعامل مع الجثامين وفق إجراءات الفحص الشرعي والبروتوكولات المعتمدة للتوثيق، قبل استكمال تسليمهم إلى ذويهم.

ويعد هذا الملف أحد الملفات الأكثر إيلامًا في الحرب، إذ وثّقت تقارير خلال الأشهر الماضية اتساع ظاهرة الشهداء مجهولي الهوية نتيجة الدفن الجماعي، وتعطّل أنظمة التوثيق، واحتجاز الاحتلال لجثامين مئات الفلسطينيين في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام.

وأشارت هذه التقارير إلى أن الاحتلال أعاد جثامين كثيرة في حالات تحلّل شديدة أو بعد استئصال أعضاء، ما عقد عمليات الفحص والتعرف على الهوية، في ظل عدم توفر أجهزة التعرف على الحمض النووي الوراثي (DNA).

وتؤكد وزارة الصحة أن هذه الجهود تشكل جزءًا من "معركة التوثيق" التي تخوضها المؤسسات الصحية والحقوقية في القطاع، للحفاظ على حق الشهداء في الهوية، وحق العائلات في الوداع والدفن اللائق، ولتوثيق الانتهاكات المرتبطة بملف الجثامين المحتجزة.

المصدر / فلسطين أون لاين