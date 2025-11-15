قاسم: الكارثة في غزَّة تستدعي موقفاً واضحاً من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أنَّ الكارثة التي يعيشها في قطاع غزة والتي تصاعدت مع دخول فصل الشتاء، تستدعي موقفاً واضحاً من جامعة الدول العربية، يستند إلى الوثيقة التأسيسية للجامعة، وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي.

وقال قاسم في تصريح صحفي، يوم السبت، إنَّ أهالي قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة بالرغم من الإعلان عن توقف الحرب، عبر تقييد المساعدات ومنع الإعمار واستمرار الحصار في ظروف حياتية قاهرة.

ومع دخول فصل الشتاء بقوة، وفي ظل الحالة الجوية الصعبة والمنخفض الذي يضرب قطاع غزة، تتزايد معاناة المواطنين وتتفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها قرابة مليون ونصف إنسان يعيشون حياة النزوح في الخيام، بعدما أغرقت مياه الأمطار خيامهم البالية ومزّقت الرياح العاتية ما تبقّى منها.

المصدر / فلسطين أون لاين