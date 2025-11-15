الاحتلال يُواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النَّار في غزة

في اليوم الـ 36 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" القصف الجوي والمدفعي على عدة مناطق في قطاع غزة، تزامنًا مع خرقٍ متواصل للبروتوكول الإنساني في ظل أزمة متصاعدة وظروف إنسانية قاسية يعيشها الأهالي مع غرق خيامهم المهترئة مع أول منخفض جوي.

وأطلق طيران الاحتلال المسير النار في المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال أطراف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني في غزة إن طواقمه تتعامل مع عشرات خيام النازحين الغارقة في مناطق عدة بمواصي خان يونس.

وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم الجهاز الرائد محمود بصل إن الأمطار الغزيرة أغرقت آلاف الخيام ومراكز الإيواء، وهددت الممتلكات والملابس -خاصة للأطفال- في ظل شح الإمكانيات وغياب البنية التحتية الملائمة.

وأضاف بصل، أن المواطنين لا يملكون أي مقومات لمواجهة المنخفض، وأن الأزمة تتجاوز قدرة الدفاع المدني أو جهد الأفراد، وتحتاج إلى أماكن مخصصة لإيواء الناس بطريقة إنسانية.

ورفضت "إسرائيل" السماح بدخول ما يقرب من 4 آلاف منصة نقالة من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقًأ لتقارير الأمم المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين