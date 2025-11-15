رشيدة طليب تتقدَّم بمشروع قرار في الكونغرس الأميركي للاعتراف بالإبادة الجماعيَّة للفلسطينيين بغزَّة

فلسطين أون لاين

15 نوفمبر 2025 . الساعة 08:22 بتوقيت القدس
النائبة الأميركية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب

تقدّمت النائبة الأميركية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، إلى جانب 20 عضوًا آخر في الكونغرس، بمشروع القرار H.Res.876 الذي يعترف رسميًا بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها الحكومة "الإسرائيلية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويدعو الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة للوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لمنع ومعاقبة هذه الجريمة.

وقالت النائبة طليب في بيان لها: "الإبادة الجماعية التي تمارسها "إسرائيل" في غزة لم تنته، ولن تنتهي حتى نتصرف. منذ الإعلان عن 'وقف إطلاق النار' المزعوم، لم تتوقف القوات الإسرائيلية عن قتل الفلسطينيين".

وأضافت أن الحكومة الأميركية تمنح "إسرائيل" "شيكًا على بياض لارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي"، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين والشركات المشاركة ووقف إرسال الأسلحة "للجيش الإسرائيلي".

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية في غزة #رشدة طليب

