حماس: صمت المجتمع الدَّوليِّ يفاقم الكارثة الإنسانيَّة في قطاع غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية إزاء الكارثة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة، بعد غرق مئات خيام النازحين جراء الأمطار مع دخول فصل الشتاء.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن ما يحدث بعد تساقط الأمطار على الخيام المهترئة والبيوت المدمرة "يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية غير مسبوقة"، محذرًا من أن استمرار العجز العربي والإسلامي والدولي في إغاثة غزة "يشجع الاحتلال على تشديد حصاره وتوسيع معاناة السكان".

يأتي ذلك تزمانًا مع غرقت مئات خيام النازحين وعدد من أماكن الإيواء، يوم الجمعة جراء تساقط الأمطار الغزيرة في قطاع غزّة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن "مئات النازحين غرقت خيامهم جراء تساقط الأمطار، فيما لا تزال إمكانيات الدفاع المدني معدومة في ظل منع الاحتلال من إدخال الأدوات اللازمة".

وقال بصل في تصريحات صحفية، يوم الجمعة، إنه لا وقت للانتظار والتأخير في توزيع الخيام على المواطنين بغزة، مؤكدًا أن كل ثانية في غزة تعرض حياة المواطنين للخطر.

وأضاف "نتعرض لكارثة حقيقية منذ الساعات الأولى لوصول المنخفض الجوي"، مشيرًا إلى أن المنازل المتصدعة والآيلة للسقوط معرضة للانهيار جراء المنخفض الجوي.

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يشهد الواقع المعيشي في غزة أي تحسن ملحوظ، في ظل استمرار إسرائيل بفرض قيود مشددة على دخول المساعدات، خلافًا لما نص عليه البروتوكول الإنساني في الاتفاق.

ويعيش النازحون وضعًا مأساويًا في ظل انعدام مقومات الحياة الأساسية، ونقص الخدمات الحيوية، واستمرار الحصار الإسرائيلي الذي يعطّل وصول الاحتياجات اليومية.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، بلغت نسبة الخيام غير الصالحة للسكن حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي نحو 93%، ما يعادل 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفًا في القطاع.

وتضررت عشرات آلاف الخيام بفعل القصف الإسرائيلي أو بسبب عوامل الطبيعة من حرارة الصيف ورياح الشتاء.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، حرب إبادة جماعية بدأتها (إسرائيل) في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية قدرت بـ 70 مليار دولار.