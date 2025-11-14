غرق خيام النّازحين بغزة مع تساقط الأمطار والدّفاع المدني يحذّر: لا وقتَ للانتظار

فلسطين أون لاين

14 نوفمبر 2025 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
ظروف قاسية يعيشها النازحون داخل الخيام جراء تساقط الأمطار

غرقت مئات خيام النازحين وعدد من أماكن الإيواء، يوم الجمعة جراء تساقط الأمطار الغزيرة في قطاع غزّة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن "مئات النازحين غرقت خيامهم جراء تساقط الأمطار، فيما لا تزال إمكانيات الدفاع المدني معدومة في ظل منع الاحتلال من إدخال الأدوات اللازمة".

وقال بصل في تصريحات صحفية، يوم الجمعة، إنه لا وقت للانتظار والتأخير في توزيع الخيام على المواطنين بغزة، مؤكدًا أن كل ثانية في غزة تعرض حياة المواطنين للخطر.

وأضاف "نتعرض لكارثة حقيقية منذ الساعات الأولى لوصول المنخفض الجوي".

وأوضح بصل أن المنازل المتصدعة والآيلة للسقوط معرضة للانهيار جراء المنخفض الجوي.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الدفاع المدني، الموطنين لاسيما النازحين في الخيام ومراكز الإيواء في محافظات القطاع كافة لضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب مخاطر المنخفض الجوي والرياح الشديدة.

وشدد الدفاع المدني، على ضرورة فتح قنوات ومصارف ترابية بين خيام النازحين لتجنب مخاطر تعرض المكان لغمر مياه الأمطار.

كما دعا المواطنين إلى التأكد من تثبيت خيام الإيواء جيدا؛ خاصة القريبة من ساحل البحر والمعرضة لتأثير شدة الرياح، وضرورة وضع سواتر وموانع ترابية لمنع تدفق مياه البحر داخل الخيام. 

وقال، "يجب تجنب الإيواء في المباني التي تعرضت للقصف الشديد وغير الصالحة للسكن خشية من تأثرها بشدة مياه الأمطار وانهيارها على السكان".

ونبّه إلى عدم إشعال النيران داخل الخيام وقرب المواد البلاستيكية والأقمشة تجنبًا لحدوث الحرائق.

ووجّه الدفاع المدني نداءً لسائقي السيارات والعربات والدراجات النارية "التكتوك" تجنب المررو في المناطق الوعرة والطرق غير الآمنة المغمورة بالمياه تجنبا لمخاطرها.

المصدر / فلسطين اون لاين
#غزة #الدفاع المدني #غرق خيام النازحين #الشتاء في غزة

