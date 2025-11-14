بلدية جباليا النزلة تدعو دولَ العالم لدعم جهود إيواء الناس بشكلٍ عاجل مع اقتراب فصل الشتاء

حذرت بلدية جباليا النزلة من المخاطر المحدقة بالنازحين في مدينة جباليا مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل ظروف قاسية يعيشها المواطنون داخل الخيام المهترئة.

وقالت البلدية في بيان لها، يوم الجمعة، "يقترب فصل الشتاء في وقت تشهد فيه مدينة جباليا دمارًا في كل مناحي الحياة، حيث يدور الحديث عن 85% دمار في منظومة المياه والصرف الصحي، و80% عجز في منظومة الصيانة والتشغيل لدى البلدية، و90% عجز في معدات وآليات البلدية الثقيلة".

وأوضحت، أن هذه النسب الكبيرة تعرقل بشكل بالغ جهود البلدية من تنظيف وصيانة وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وآبار وغواطس المياه وصيانة المفترقات وفتح الشوارع وترحيل ركامها، وغير ذلك من الجهود.

وأطلقت البلدية تحذيرات من أن تشهد مدينة جباليا حالات طفح لمناهل الصرف الصحي ومحطات تجميع مياه الأمطار بشكل يسبب أمراضًا مختلفة لربما يصعب السيطرة عليها في ظل الواقع الصحي المتردي في قطاع غزة بسبب الحرب.

وأضافت، "المواطنون العائدون إلى جباليا وافترشوا مخيمات إيواء بسيطة أو ما تبقى من منازلهم غير الصالحة للسكن؛ اضطروا إلى إنشاء الحفر الامتصاصية في ظل الدمار الحاصل في مناهل وشبكات الصرف الصحي، وهي معرضة للطفح بفعل غزارة الأمطار".

ودعت البلدية المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة والوقاية التي ترفقها عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي للحد من تداعيات موسم الشتاء والمنخفضات الجوية خصوصًا مع عيشهم في خيام.

وشددت على الحاجة الماسة لإيواء الناس بشكل أفضل وإلى معدات وآليات ثقيلة لتأهيل مخيمات وأماكن نزوحهم بشكل يمنع تسرب مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي والحفر الامتصاصية في حال طفحها إلى خيامهم بل وبشكل يحفظ كرامتهم.

ودعت البلدية دول ومؤسسات العالم على اختلاف المسميات والمهام إلى الدفع قُدمًا بدعم جهود إيواء الناس بالشكل المناسب وجهود الإعمار والإسراع في انتشال مدينة جباليا بل وكل مناطق قطاع غزة من الكارثة التي سببتها الحرب.

المصدر / فلسطين اون لاين